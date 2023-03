Những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận căm phẫn

Cô giáo thừa nhận bạo hành cháu bé 17 tháng

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tử vong có nhiều biểu hiện bất thường xảy ra tại địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín), Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992) để lấy lời khai. Đây là 2 cô giáo trông giữ cháu Đ. tại cơ sở mầm non.

Tại cơ quan công an, ban đầu, 2 đối tượng khai báo quanh co, thay đổi lời khai hòng che dấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng, tài liệu cùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khiến 2 đối tượng phải thừa nhận tội ác của mình.

Theo đó, sáng 23/2, cháu Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì cháu Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Bực tức, Lành dùng 2 tay bế cháu Đ. lên rồi ném xuống làm đầu cháu bé đập xuống nền nhà. Lành sau đó còn dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Nghi phạm An (áo tím) và Lành

Buổi chiều cùng ngày, Lành và An nói với người thân cháu Đ. việc cháu tự ngã. Đến sáng 26/2, trong khi trông coi, thấy cháu Đ. khóc, An đã có hành vi dùng chân đạp vào bụng cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mặc dù được khẩn trương cấp cứu nhưng sau đó, cháu Đ. đã tử vong.

Bé gái 3 ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu