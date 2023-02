Những việc nhạy cảm khi điều tra hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo thông tin từ Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, đến nay Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can để điều tra.

Tiến trình điều tra hiện vẫn đang diễn ra. Đại tá Hà nói, hiện chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố.

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Giai đoạn đầu điều tra, tháng 10/2022, Bộ Công an thông tin khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan (67 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Huệ Vân (35 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor… tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra sau đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ thêm nhiều người khác.