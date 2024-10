Những vị trí tuyệt đối tránh khi đặt bể cá trong nhà

Đặt bể cá trong nhà không chỉ giúp làm đẹp ngôi nhà của bạn mà còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn. Dưới đây là những kiêng kỵ và cách đặt bể cá chuẩn không phải ai cũng biết. Không đặt trước tượng thần và dưới ban thờ Tuyệt đối không nên đặt bể cá dưới các tượng thần, đặc biệt là thần Tài hay ông tam đa Phúc, Lộc, Thọ. Theo quan niệm phong thủy, cách bố trí đó mang ý nghĩa “chính thần hạ thủy”, sẽ gây ra cảnh tán gia bại sản. Không đặt bể cá phía dưới ban thờ, vì khói hương và bụi rơi và bể cá sẽ làm cá chết. Việc cá chết thường xuyên là một điều rất không hay. Không được đặt phía sau salon Trong phong thủy học, dùng nước để làm chỗ dựa phía sau là không chắc chắn bởi nước có tính chất không ổn định. Do bể cá chứa nước, nếu đặt phía sau salon mọi người trong nhà hàng ngày ngồi lên salon sẽ có chỗ dựa không chắc chắn, ảnh hưởng lớn tới sự ổn định gia trạch. Không đặt trong phòng ngủ Không đặt bể cá trong phòng ngủ vì dễ dẫn đến hiện tượng “âm thịnh dương suy”. Khi ngủ, nhịp sinh học giảm đến mức thấp nhất để mọi cơ quan trong cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng do thiết bị tạo bọt của bể cả thường không ngừng vận hành, nước trong bể cá luôn luân chuyển, làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học của bạn, khiến bạn dễ cảm thấy mệt mỏi. Không đặt ở cửa ra vào Dù mang ý nghĩa tốt nhưng bể cá tuyệt đối không nên để ở vị trí giữa cửa ra vào, ngăn cản luồng sinh khí vào nhà, đồng thời gây cản trở cho giao thông đi lại trong nhà. Bể cá nên đặt ở vị trí dễ nhìn trong phòng khách, tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ vì phòng ngủ mang tính âm trong khi đó bể cá mang tính dương, rất kỵ nhau. Không đặt ở bên phải ngôi nhà Bể cá không được đặt ở phía bên phải ngôi nhà (nhìn từ trong ra) vì đây là phương vị của Bạch hổ kỵ có nước. Không đặt đối diện với bếp đun Bể cá chứa nhiều nước là thủy còn bếp đun là hỏa, thủy hỏa tương khắc do vậy nếu để bể cá trong phòng khách và bếp đun tạo thành một đường thẳng là phạm vào điều vô cùng kỵ. Bể cá đối diện với bếp đun sẽ có hại cho sức khỏe mọi người trong gia đình, người nhà đứng nấu ăn cạnh bếp sẽ bị ảnh hưởng liên đới. Không đặt gần nhà vệ sinh Kỵ đặt bể cá gần nhà vệ sinh hoặc góc quá tối và ẩm thấp sẽ dễ sinh tà khí, gây bệnh cho người sống trong nhà. Cách đặt bể cá hút tài lộc cho gia chủ Trước khi mua bể nên xem trước hoặc nhờ thầy phong thủy xem giúp mạng của mình có hợp với bể cá hay không, thông thường theo nguyên tắc hợp: hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Nguyên tắc khắc là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim và kim khắc mộc. Nơi đặt bể cá thích hợp nhất trong nhà là phòng khách. Bể cá đặt ở phía đông nam của ngôi nhà là hướng lý tưởng nhất. Đây là khu vực truyền thống để gia chủ tăng cường sự giàu có và thịnh vượng. Bạn cũng có thể đặt bể cá ở phía bắc để bổ trợ cho sự nghiệp hoặc phía đông của nhà để tăng cường sức khỏe cho đại gia đình. Nên đặt bể cá trên các màu thuộc mạng của chủ nhà. Trong đó, mệnh Mộc: hướng Bắc, màu xanh lá cây. Mệnh Thổ: hướng Tây Nam, màu xanh dương. Mệnh Kim: hướng Bắc, màu trắng. Mệnh Thủy: hướng Bắc hoặc Đông, màu trắng hoặc xanh lá cây. Mệnh Hỏa không nên mua bể cá. Nếu muốn chặn các nguồn khí tiêu cực, bạn nên đặt bể cá ở bên ngoài căn nhà với điều kiện nhà có hàng rào và có một khoảng cách nhất định với nhà bên cạnh. Có thể đặt bể cá ngay bên dưới xà nhà để giúp các thành viên trong gia đình giảm đi những căng thẳng và áp lực tinh thần. Chọn loại cá phù hợp để nuôi. Cá rồng chính là loài cá được nhắc đến nhiều nhất trong phong thủy, nhưng giá khá cao nên không thể phù hợp với tất cả mọi người. Cá chép hay cá vàng cũng là những lựa chọn thích hợp vì chúng đẹp và dễ nuôi, giá thành cũng dễ chấp nhận hơn. Cứ 8-9 chú cá có màu đỏ, cam, vàng, bạn nên bổ sung một chú cá đen để tạo sự cân bằng. Mục đích của việc thả cá màu đen là để nó hấp thụ nguồn năng lượng tiêu cực trước khi tác động đến các thành viên trong gia đình. Nếu không có điều kiện nuôi cá trong bể lớn, bạn cũng có thể thả vào bể con cá màu vàng và một con cá màu đen. Thường xuyên vệ sinh bể cá đúng cách: thay nguồn nước, vệ sinh các loại cây thủy sinh, đồ trang trí bể, đảm bảo nguồn dinh dưỡng giúp cá khỏe mạnh. ĐỒNG LÂM (tổng hợp)