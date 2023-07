Những vị trí ngồi an toàn nhất trên ô tô

Theo cơ quan An toàn quốc gia Mỹ, vị trí ngồi trên ô tô quyết dịnh đến mức độ chấn thương của hành khách khi xảy ra va chạm. Tùy thiết kế, các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ...hay 30 chỗ sẽ có những vị trí ngồi an toàn khác nhau.

Ô tô 5 chỗ

Vị trí ngồi an toàn trên xe 5 chỗ là giữa và sau lưng ghế lái do ít bị tác động nếu va chạm trực diện. Hơn nữa, khi tài xế đánh vô lăng theo phản xạ tự nhiên, người ngồi tại vị trí này cũng an toàn hơn.