Những vị trí nên để két sắt trong nhà

Két sắt được an vị vào cung bản mệnh của người nào, toàn bộ tài khí trong nhà sẽ chỉ tụ về một mình người đó. Đây phải là người trụ cột trong gia đình, có vận trình sự nghiệp thịnh vượng nhất. Trong đó cung Quý Nhân sẽ giúp cho người này có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Cung Dịch Mã giúp gia chủ có cơ hội thăng quan tiến chức, có địa vị, chỗ đứng vững chắc và ổn định, được người đời kính nể. Và cung Thiên Lộc sẽ giúp cho người này có khả năng làm chủ, quản lý tốt tài chính trong gia đình, tránh thất thoát tiền bạc.

Tùy theo mong muốn mà các bạn sẽ chọn ra vị trí tụ tài phù hợp để an vị két sắt. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, gia chủ sẽ chọn 1 trong 2 phương án vừa rồi để an vị két sắt. Nếu trong nhà có nhiều người cùng đi làm, đều cần phát triển sự nghiệp thì nên an vị két sắt vào cung vị tụ tài của toàn bộ căn nhà. Khi đó tài lộc sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Nếu chỉ có một người làm kinh tế chính thì tốt nhất nên an vị két sắt vào cung bản mệnh của người đó.

Hướng két sắt

Két sắt tốt nhất nên được đặt nằm ngang và vuông góc với ngôi nhà. Nghĩa là không hướng ra ngoài đường, cũng không được hướng vào phía trong nhà. Như vậy mới có thể phát huy công năng một cách tối ưu nhất.