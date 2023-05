Những vật dụng tưởng như vô hại có thể gây cháy nổ ô tô khi trời nắng

Với nhiệt độ bốc lên từ mặt đường cộng thêm ánh nắng trực tiếp dưới trời nắng 38-40 độ C, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 60-80 độ C. Khi đó, rất nhiều vật dụng để trong xe có nguy cơ bốc cháy hoặc phát nổ do áp suất bên trong tăng cao.



Kết quả thử nghiệm của phóng viên Dân trí cho thấy nhiệt độ một số khu vực trên xe có thể lên tới hơn 80 độ C sau khi đỗ ngoài trời nắng 38 độ C trong 30 phút (Ảnh: Đình Nam).

Dưới đây là một số vật dụng không nên để trong xe vào mùa hè nắng nóng.

Các loại bình xịt

Các loại bình phun như nước hoa, xịt khoáng, khử mùi, keo tóc,... đều có dạng nén nên sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Chất đẩy bên trong các bình xịt rất dễ cháy và khi vỏ bình nóng lên, áp suất bên trong tăng cao, có thể làm nổ/vỡ bình, giải phóng các chất đẩy dễ cháy, có nguy cơ dẫn tới hỏa hoạn nếu gần tia lửa.

Bật lửa