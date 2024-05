Những vật dụng hữu ích nên có trên ô tô trong mùa hè

Khẩu trang có nhiều mục đích. Đầu tiên là có thể giúp những hành khách say xe đỡ mệt mỏi hơn nhờ ngăn mùi hiệu quả. Ngoài ra, trong những ngày nắng gắt, đeo khẩu trang khi ngồi trên ô tô cũng là cách hữu hiệu ngăn những tia UV làm hại vùng da mặt.

Ngoài ra, khi buộc phải đỗ xe trên đường, những tấm phản quang cảnh báo là cực kỳ cần thiết để giữ an toàn cho mình cũng như người khác.

Không có một ai có thể dám chắc mọi hành trình đều diễn ra an toàn. Dù bạn rất cẩn thận nhưng hoàn toàn có những sự cố ngoài ý muốn. Những sự cố đó đơn giản như xuất hiện tình trạng đau bụng do ăn phải cái gì đó không được sạch sẽ, nghiêm trọng hơn là bị trầy xước, chảy máu khi chẳng may gặp phải tai nạn.

Do vậy, một bộ dụng cụ sơ cấp cứu có chức năng chứa đựng các loại thuốc cơ bản, vật liệu sơ cấp cứu trong những trường hợp cần thiết. Điều này giúp bạn xử lý những sự cố không may xảy ra trên đường.

Thùng đá giữ lạnh

Với người sở hữu ô tô, trang bị trên xe một chiếc tủ lạnh mini hoặc thùng đá giữ lạnh là cần thiết. Trong ngày oi hè bức, một lon nước mát lạnh sẽ giúp người lái giải khát, hạ nhiệt nhanh chóng.

Thay vì dừng mua trên đường, tủ lạnh mini hoặc thùng đá giúp giữ mát lượng lớn chai, lon nước uống, thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của tài xế và hành khách, đặc biệt tiện lợi cho những chuyến đi khám phá, dã ngoại

Thùng đá giữ lạnh cực kỳ hữu ích cho những chuyến đi dài vào mùa hè. (Ảnh minh hoạ: WeTrek)

Thảm dã ngoại

Dịp hè, bỏ lại sự bộn bề của cuộc sống và ồn ào nơi phố thị, nhiều người tự thưởng cho bản thân và gia đình những chuyến dã ngoại bằng ô tô để đến những vùng đất mới. Đây là khoảng thời gian để hàn gắn tình cảm gia đình, chữa lành tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trang bị một tấm thảm dã ngoại bằng nilon hoặc vải bạt chống nước sẽ phục vụ những bữa ăn ngoài trời. Nếu đi qua đêm, đồ dùng được sử dụng để bọn trẻ chơi đùa, ngắm sao. Ngoài ra, nếu phải đỗ xe lâu dưới trời nắng gắt, thảm dã ngoại cũng có thể làm nhiệm vụ thay thế một tấm bạt che nắng cho xe.

(Tổng hợp)