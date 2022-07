Những vật dụng dễ phát nổ trên xe ô tô mùa nắng nóng

Đương nhiên cũng tùy thuộc vào chất liệu chai nhựa để trong xe hay luồng sáng có đủ mạnh để dẫn tới cháy hay không. Dẫu vậy, hãy nên đặt chai nước ở những ngăn, hộc để đồ nơi mà ánh nắng mặt trời không chiếu vào được để đảm bảo an toàn.

Bình chữa cháy

Đây là vật dụng quen thuộc ở trong ô tô, đã có rất nhiều trường hợp bình cứu hỏa mini bất ngờ phát nổ khi người sử dụng đặt ở những nơi gần mặt trời chiếu vào như cốp để đồ, bảng taplo trước hay khay để đồ bên dưới kính sau ở những dòng xe con.

Mặc dù không gây cháy xe nhưng hậu quả của việc nổ bình chữa cháy lại không hề nhỏ, có thể gây hư hỏng cho các bộ phận bên trong xe như nứt kính, bề dàn taplo…

Theo khuyến cáo được in trên bình chữa cháy, vật dụng này cần được bảo quản trong điều kiện mát mẻ, thích hợp nhất từ -10 độ C đến +55 độ C. Mà trong khi khí hậu ở Việt Nam vào mùa hè, đỗ xe dưới trời nắng nóng hơn 40 độ C nhất là vào buổi trưa, nhiệt độ trong khoang xe có thể lên tới 60 độ C, chưa kể tại một số vị trí khác khi hấp thụ trực tiếp nhiệt lượng từ mặt trời có thể khiến nhiệt độ lên cao hơn nhiều so với khuyến cáo mà bình chữa cháy đưa ra.