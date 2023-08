Những vấn đề pháp lý trong vụ tai nạn khiến 3 thành viên HAGL tử nạn

Như đã đưa tin, chiều 13/8, Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Bình (36 tuổi, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Bình là người điều khiển xe tải tông vào đuôi ô tô con chở các thành viên CLB Bóng đá HAGL khiến 3 người tử nạn là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira và bác sĩ Đào Trọng Trí. Theo công an, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Bình đã lái xe sang trái để vượt xe cùng chiều khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.

Theo dõi vụ việc, nhiều độc giả thắc mắc vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh nhưng vì sao công an huyện không thụ lý, điều tra mà chế tài và thẩm quyền giải quyết vụ việc lại thuộc công an tỉnh? với tội danh đã bị khởi tố, tài xế này có thể đối diện khung hình phạt ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Tuấn).

Có thể đối diện mức phạt cao nhất trong các khung hình phạt