Những tựa phim ngọt ngào nên xem cho ngày Valentine thêm nồng ấm

Dù sống ở những thời đại khác nhau, Kim Yong và Kim Mu Nee khi yêu đều có chút ngây ngô, vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành.

Trong khi Kim Yong thầm thương cô hậu bối khóa dưới trong sáng như một nàng thơ, Kim Mu Nee lại ấp ủ tình yêu đơn phương nhiều năm trời dành cho người bạn thân nhất.

Cả Kim Yong và Kim Mu Nee sẽ kể câu chuyện về rung động đầu đời tự nhiên nhưng đầy mãnh liệt mà chắc chắn, mọi khán giả đều có thể đồng cảm.

“To every you i’ve loved before” và “To me, the only one who loved you”

Lần đầu tiên khán giả Việt có cơ hội lựa chọn kết thúc phim theo ý mình dựa vào thứ tự xem phim với bộ đôi anime “To every you i’ve loved before” (Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu) và “To me, the only one who loved you” (Nhắn gửi mình tôi, người đã yêu em).

Hai tựa phim độc đáo này được xây dựng trên ý tưởng chung về những thế giới song song và đa vũ trụ.

Trong thế giới của “To every you i’ve loved before”, Koyomi là một cậu trai học giỏi và trầm lắng.

Một ngày nọ, cô bạn cùng lớp là Kazune Takigawa tiết lộ với cậu một sự thật “động trời” rằng… cô đến từ thế giới song song, và ở thế giới ấy, cô và cậu đã kết hôn.