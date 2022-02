Những tựa game Android đáng đồng tiền bát gạo nhất hiện nay

Sự phát triển bùng nổ của smartphone trong thập kỷ vừa qua đã tạo đà thăng hoa cho lĩnh vực gaming nói chung và mobile game nói riêng. Ngày nay, kho trò chơi cho các nền tảng di động đã trở nên đa dạng hơn, cải thiện cả về lượng lẫn về chất, với nhiều cái tên đáng chú ý có sức hút không hề thua kém so với loạt bom tấn trên PC hay các thiết bị console khác.

Dưới đây là những tựa game hot nhất dành cho Android tính đến thời điểm hiện tại. Và fan của iOS cũng đừng vội bì tị, bởi chúng tôi sẽ lên bài viết tương tự dành cho hệ điều hành của Apple trong thời gian tới.

Lưu ý, bài viết dưới đây chỉ có tính chất liệt kê, không mang tính xếp hạng.

Call of Duty: Mobile (miễn phí)

Call of Duty: Mobile từng được đánh giá là 1 trong những tựa game Android đỉnh nhất năm 2019 trên nhiều chuyên trang lớn. Ngay từ khi ra mắt, với mức độ nổi tiếng và thành công của franchise Call of Duty, phiên bản dành riêng cho di động này đã sớm ghi điểm trong mắt cả giới chuyên môn lẫn game thủ.

Call of Duty: Mobile mang đến 2 chế độ, PvP thông thường và battle royale - đấu trường sinh tử giữa 100 người chơi, 1 chế độ thi đấu đang rất phổ biến trong vài năm trở lại đây. Điều đó khiến tựa game này vừa có thể cạnh tranh với những tên tuổi như PUBG Mobile, lại vừa được xếp vào danh sách những trò chơi bắn súng PvP thông thường như Critical Ops hay Modern Combat. Nói là game bắn súng chứ thực chất có rất nhiều điều mà game thủ có thể thực hiện trong Call of Duty: Mobile.

Tựa game này được phát hành miễn phí, với nhiều lựa chọn mua đồ trong ứng dụng, chủ yếu là phụ kiện trang trí và skin.

Genshin Impact (miễn phí)

Genshin Impact là 1 tựa game RPG với cơ chế gacha, mà game thủ vẫn hay gọi vui là cơ chế “nhân phẩm”. Sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu như không đề cập đến cái tên này ở thời điểm hiện tại. Ngay khi vừa ra mắt, Genshin Impact đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ đồ họa đẹp mắt, nổi trội cùng gameplay khá là lôi cuốn. Dù ban đầu bị coi là phiên bản nhái của The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nhưng dần dần, Genshin Impact đã thể hiện được sức hút và có vị trí cho riêng mình trong cộng đồng game thủ.

Tựa game này có hệ thống “gọi hội” khá hấp dẫn, và người chơi có thể triệu hồi những nhân vật mới thông qua cơ chế tương tự như gacha. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi lối chơi, đồ họa, cộng với thế giới mở hoàn toàn, đã giúp cho Genshin Impact trở nên khác biệt hoàn toàn so với những cái tên cùng thể loại. Trừ khi là đội ngũ phát triển không may “dính drama”, không có gì ngạc nhiên khi tựa game này sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trong 1 thời gian dài sắp tới.

GRID Autosport (9,99 USD)