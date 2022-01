Những tử tù và cuộc gặp người thân "lạ lùng" qua màn hình

Các đợt dịch bùng phát trong năm 2021, để đảm bảo an toàn cho phạm nhân, người bị tạm giữ tạm giam, hoạt động thăm gặp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An liên tục bị gián đoạn. Đặc biệt, từ ngày 30/4/2021, khi tỉnh Nghệ An xuất hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, việc thăm gặp phải dừng hẳn. Có những trường hợp gần một năm, thậm chí một năm rưỡi chưa được gặp người thân.

Người nhà phạm nhân kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực thăm gặp.

"Sau thời gian dài bị gián đoạn, bắt đầu từ ngày 25/1 (tức 23 tháng Chạp), đơn vị tổ chức cho phạm nhân thăm gặp người nhà. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, quá trình thăm gặp được thực hiện bằng phương thức trực tuyến qua camera và máy tính, kết nối trực tiếp vào khu vực giam giữ.

Your browser does not support the video tag. Cuộc gặp người thân đẫm nước mắt của các tử tù

Được thăm gặp, trò chuyện với người thân sẽ giúp phạm nhân ổn định tâm lý, nhất là vào dịp Tết nguyên đán cận kề - thời điểm phạm nhân, tử tù hay có những xáo trộn về tâm lý, ảnh hưởng đến kết quả chấp hành nội quy, quy định buồng giam cũng như kết quả lao động cải tạo", một cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.