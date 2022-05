Những 'tử địa' bí ẩn ở Trung Quốc khiến nhiều người một đi không trở lại

Tại phía tây huyện Đức Thanh thành phố Hồ Châu tỉnh Chiết Giang, có một địa điểm tham quan du lịch cấp quốc gia – núi Mạc Can, không chỉ có danh xưng là một trong “tứ đại thắng cảnh tránh nóng”, mà còn có truyền thuyết về tướng tài Can Tường Mạc Tà từng đúc kiếm tại nơi này.

Bạn sẽ không thấy được bất cứ một cây trúc sào nào ở đây, nhưng lại có trên 30 loài rắn các loại, những loài rắn này tập trung lại với nhau, trong đó còn có rất nhiều loài rắn độc.

Nông dân địa phương ở núi Mạc Can nói rằng trên đỉnh núi có một con “xà vương” màu đỏ, còn có người kể lại rất sống động rằng, họ đã từng nhìn thấy con “xà vương” đó. Núi Mạc Can còn được mọi người gọi là “Xà Sơn” (Núi Rắn).

Tương truyền rằng chỉ cần có người đi đến nơi đó, trên đỉnh núi sẽ xảy ra hiện tượng mây gió thay đổi, sau đó là có mưa, đặc biệt là đi vào mùa cuối thu, đây là khoảng thời gian trên đỉnh núi có nhiều loài rắn nhất, bởi vì vào thời điểm này các loại rắn muôn màu muôn vẻ bắt đầu tập hợp lại với nhau để ngủ đông, do vậy đi vào mùa này có thể nhìn thấy nhiều loài rắn nhất, cũng có thể sẽ gặp được con “xà vương” đó nữa.

Theo như lời kể của người dân địa phương nơi đây, chỉ cần có người bò lên trên đỉnh núi, đi đến gần chỗ an táng cha mẹ Mạc Can, chắc chắn sẽ có gió to nổi lên, sấm chớp liên hồi, giống như là đang cảnh cáo và ngăn cản con người đến gần, lâu dần đỉnh núi nơi đây được người dân địa phương xem là một cấm địa, không còn ai dám lên trên đó nữa.

Hồ “Mê Hồn” trên núi Ngõa Ốc

Vùng 30° vĩ độ Bắc là vĩ độ bí ẩn nhất trên thế giới. Vùng Tam giác Bermuda ở Trung Mỹ cũng nằm trong vĩ độ này. Điều mọi người có thể không ngờ tới là, ở Trung Quốc cũng có một nơi huyền bí nằm trên phạm vi của vĩ độ này, được gọi là “Tam giác Bermuda” trên đất liền.

Nơi này chính là hồ Mê Hồn trên núi Ngõa Ốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tọa lạc tại vĩ độ vào khoảng 29°32′ - 29°34' bắc. Khu vực này rộng hơn 1000 mẫu (0,6km2), khắp nơi đều được bao phủ bởi cây cối rậm rạp chen chúc, nên không có đường đi. Có nhiều gò đất giống hệt nhau, vừa cao vừa rộng, nên rất khó phân biệt được từng địa điểm. Sau khi tiến vào vùng đất này, người ta thường bị mất phương hướng, la bàn không thể hoạt động, đồng hồ không chạy, đầu óc quay cuồng chóng mặt.

Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên hồ Mê Hồn, núi Ngõa Ốc. Một số người nói rằng đây là “Bát quái mê hồn trận” do Trương Lăng, người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc thời Đông Hán, lập ra… Một số khác cho rằng đây là do ảnh hưởng của từ trường tự nhiên dưới lòng đất. Lại có người nói rằng đó là do chướng khí của các loại gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất. Do sự huyền bí đáng sợ của Hồ Mê Hồn mà khi khai phá núi Ngõa Ốc, chính quyền địa phương đã phải phong tỏa Hồ Mê Hồ, quy định đây là một khu vực cấm, nhằm tránh trường hợp khách du lịch vô tình đi lạc vào đây.