Những trường hợp nào bị dừng giao dịch, rút tiền từ 1/1/2025?

Từ 1/1/2025, ngân hàng tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng trong thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán 2025. Những lưu ý quan trọng Các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý, giám sát được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân; có biện pháp đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán ổn định, thông suốt nhằm phục vụ tốt công tác thanh toán... Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát, đảm bảo việc ban hành quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai quy định mới tại các Thông tư 15, 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh thông tin truyền thông cho khách hàng để đáp ứng các thời điểm hiệu lực thi hành. Cụ thể, trước 1/1/2025, các ngân hàng hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân; trước 1/7/2025 hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức để tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Các ngân hàng rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin. Từ 1/1/2025, ngân hàng tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn. Cảnh báo về tội phạm Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị, tổ chức tăng cường truyền thông, cảnh báo tới khách hàng về các phương thức, thủ đoạn tội phạm; hướng dẫn khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, tránh rủi ro lộ, lọt thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến; cách thức sử dụng dịch vụ, thực hiện giao dịch thanh toán an toàn. Các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng theo quy định mới và các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán. Các ngân hàng cũng tăng cường quản lý rủi ro đối với hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức, ngăn chặn hành vi mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức cho mục đích bất hợp pháp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và Tết nguyên đán 2025. Đặc biệt, các ngân hàng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp. Ngọc Mai