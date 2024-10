Những trang bị và tính năng mới ngày càng quan trọng trên ô tô

Trong những năm qua, nhiều tính năng mới đã được đưa lên ô tô. Trong đó, một số tính năng đã trở thành những trang bị bắt buộc phải có trên những chiếc xe mới. Dưới đây là 8 tính năng được đánh giá là hữu ích đến mức các nhà sản xuất ô tô và người dùng mong muốn chúng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên một chiếc xe mới. 1. Kiểm soát hành trình thích ứng Kiểm soát hành trình truyền thống là công nghệ đã thay đổi cuộc chơi trang bị an toàn cho xe hơi khi được giới thiệu và phổ biến vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Giai đoạn mở đầu, tính năng này chưa thực sự tiện ích cho người dùng. Khi gặp phải chiếc xe phía trước, tài xế sẽ phải nhấn phanh, chờ vượt qua chiếc xe đó, sau đó phải kích hoạt lại tính năng kiểm soát hành trình ô tô, gây ra sự phiền toái không nhỏ. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng còn phù hợp cho việc di chuyển ở tốc độ thấp. Ảnh: CarAdvice Vì vậy, kiểm soát hành trình thích ứng ra đời được xem là một phiên bản nâng cấp để giúp cho các chuyến đi đường dài thoải mái hơn cho các tài xế. Nhờ khả năng tự điều chỉnh tốc độ theo xe phía trước với khoảng cách an toàn, thậm chí xe có thể dừng hẳn và sau đó tự tiếp tục lăn bánh mà không cần kích hoạt lại tính năng, người lái được "nhãn nhã" hơn trong các hành trình của mình. 2. Kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây 10 năm trước, Google và Apple đã tìm ra cách đưa các ứng dụng trên điện thoại thông minh lên màn hình giải trí trên xe hơi bằng ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay, giúp người dùng sử dụng màn hình giải trí trên xe như một điện thoại thứ hai. Các kết nối không dây đang dần phổ biến trên ô tô ngày nay. Ảnh: GM Navigation Hiện nay, việc sử dụng ứng dụng kết nối này gần như không thể thiếu đối với mỗi người lái xe. Do đó, dễ hiểu tại sao những mẫu xe được trang bị kết nối Android Auto và Apple CarPlay sẽ luôn đứng đầu danh sách ưu tiên của nhiều người mua xe. Một vài năm trở lại đây, ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto đã được nâng cấp lên giao thức kết nối không dây. Điều này giúp không gian trong khoang lái gọn gàng hơn khi không còn những sợi dây cáp lòng thòng, vướng víu bên vô- lăng. Tài xế không còn phải tìm dây cắm tương thích, cũng như bỏ lỡ việc kết nối Android Auto hay Apple CarPlay mỗi khi lên xe. 3. Camera lùi Chiếc xe ô tô đầu tiên có camera lùi được giới thiệu vào những năm 1950 nhưng tính năng này chỉ thực sự phổ biến trong hai thập kỷ trở lại đây. Camera lùi là một ý tưởng đơn giản nhưng vô cùng thiết thực. Cảm biến camera được gắn ở đuôi xe để ghi lại không gian hiện trường phía sau xe rồi truyền dẫn hình ảnh lên màn hình ở khoang lái xe. Nhờ đó, tài xế quan sát được mọi sự vật, sự việc phía sau xe khi lùi xe, giúp căn chỉnh đỗ xe thuận lợi và tránh được các rủi ro va chạm. Camera lùi đã trở thành trang bị bắt buộc trên xe mới tại Mỹ từ năm 2018. Ảnh: Honda Khi đưa vào sử dụng, tính năng công nghệ này đã cứu được vô số người trong nhiều năm qua. Và đó là lý do tại sao camera lùi đã trở thành trang bị bắt buộc đối với tất cả xe ô tô mới bán ra tại Mỹ từ năm 2018. Hiện nay, công nghệ theo dõi hình ảnh phía sau đã được cải tiến với hệ thống camera 360 độ cho phép nhìn thấy rõ hơn các chướng ngại vật và mọi người trong tất cả các điểm mù xung quanh xe. 4. Sạc điện thoại không dây Các kết nối không dây trên ô tô sẽ khiến điện thoại sụt pin nhanh chóng, đặc biệt khi sử dụng bản đồ dẫn đường GPS. Vì thế, việc giữ cho các thiết bị này luôn được sạc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hầu hết, các mẫu xe đều được trang bị cổng sạc điện thoại nhưng việc phải có dây sạc phù hợp để kết nối sạc lại khá phiền toái cho người dùng. Sạc không dây là tính năng được nhiều người dùng mong muốn các hãng xe trang bị trên xe mới. Ảnh: Hyundai Đây chính là lý do khiến sạc không dây đang dẫn đầu trong danh sách những trang bị tiện ích được nhiều người dùng mong muốn có trên xe mới. Khi mới xuất hiện, tính năng sạc không dây có vẻ không tiện lợi lắm do bị giới hạn công nghệ. Nhưng theo thời gian, tính năng này đã được cải thiện và ngày càng cho thấy sự tiện dụng, hữu ích. 5. Cửa cốp đóng mở tự động rảnh tay Không ít người dùng từng trải qua tình huống vừa xách hành lý hoặc bê hàng hóa mà không tiện đặt xuống đất, vừa phải mở cốp xe bằng tay khá bất tiện. Vì thế, các nhà sản xuất ô tô đã giải quyết vấn đề này bằng tính năng đóng mở cốp tự động rảnh tay. Người dùng chỉ cần đưa chân đá hoặc quét ở dưới cản sau, cửa cốp sẽ tự động mở mà không cần phải loay hoay tìm chìa khóa hoặc nút bấm. Tính năng đóng mở cốp rảnh tay đem lại nhiều tiện lợi cho người dùng. Ảnh: Ford Thao tác vừa đơn giản, hiệu quả và giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức. Đây là một trong những tính năng cải thiện sự trải nghiệm, khiến nhiều người không bao giờ muốn quay lại với kiểu cửa cốp sau thủ công. 6. Tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS Khi sử dụng một chiếc xe có những tính năng hỗ trợ lái xe như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động hoặc thậm chí là lái xe bán tự động, nhiều người sẽ nhận ra rằng việc lái xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Các tính năng hỗ trợ lái xe dần trở nên quan trọng đối với người mua xe mới. Ảnh: Volkswagen Ví dụ, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường sử dụng camera để phát hiện các vạch kẻ trên đường, trong trường hợp xe bị lệch khỏi các vạch đó, hệ thống sẽ can thiệp vào vô lăng để đưa xe trở lại làn đường đang chạy. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước có thể phát hiện các chướng ngại vật ở gần, đưa ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh, giúp tài xế tránh được va chạm giao thông. Nhờ làm giảm nguy cơ tai nạn và giúp lái xe an toàn, tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhiều người mua xe. Vì thế, các nhà sản xuất ô tô cũng đang dần đưa hệ thống ADAS này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe mới. 7. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) là đang dần trở thành một phần không thể thiếu trên ô tô, đặc biệt là xe điện. Hệ thống này sẽ trình chiếu các thông tin quan trọng như tốc độ, hướng dẫn điều hướng và thậm chí cả cảnh báo lên kính chắn gió, từ đó người lái sẽ hạn chế tối đa việc chạy quá tốc độ. Màn hình hiển thị HUD giúp người dùng lái xe an toàn hơn. Ảnh: Altia Lợi ích thực tế khác của màn hình HUD là nâng cao sự an toàn. Người lái xe sẽ không còn phải rời mắt khỏi đường để nhìn xuống bảng đồng hồ hoặc liếc nhìn sang màn hình trung tâm để xem hướng dẫn, bởi những thông tin này luôn ở ngay trước mắt họ. Thực tế cho thấy, đã có những người từ chối quay lại với kiểu thiết lập truyền thống vì tính năng hiển thị thông tin trên kính lái đã cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ tương đối nhiều. 8. Giữ phanh tự động Auto Hold Nhiều tài xe phàn nàn vì họ phải liên tục nhấn và nhả bàn đạp phanh mỗi khi rơi vào tình trạng kẹt xe. Đó là lý do tính năng tự động giữ phanh được ra đời. Tính năng này thường được trang bị trên các dòng xe số tự động, được thiết kế để loại bỏ tình cảnh lái xe đó. Tính năng giữ phanh tự động giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cho người lái trong hoàn cảnh kẹt xe. Ảnh: Practical Motoring Bằng cách tự động giữ phanh khi xe dừng lại, tính năng này cho phép tài xế nhấc chân khỏi bàn đạp phanh mà không phải lo về việc xe sẽ tiếp tục tiến về phía trước hay bị trôi. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người sử dụng xe ở vùng đồi núi, nơi mà việc nhấc chân khỏi phanh để tăng tốc ở các đoạn đường đèo dốc có thể sẽ khiến xe bị trôi lùi về phía sau. 