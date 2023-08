Những trang bị cao cấp trên xe sang đã trở thành tiêu chuẩn trên xe phổ thông

Hệ thống hỗ trợ người lái tiến tiến ADAS là hệ thống điện tử hỗ trợ người điều khiển phương tiện lái xe an toàn và thuận tiện hơn. Trước đây, hệ thống này không trở thành một gói trang bị cụ thể mà xuất hiện dưới các tính năng riêng lẻ và phát triển dần theo thời gian.

Hệ thống hỗ trợ nhìn đêm được Mercedes-Benz áp dụng trên các mẫu xe trong những năm 2007-2012.

Trong những giai đoạn đầu tiên, các tính năng hỗ trợ người lái có thể biết đến như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát áp suất lốp...

Những năm 2000, các hãng bắt đầu bổ sung thêm các tính năng mới như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo trước sau, camera quan sát đêm, kiểm soát hành trình nhưng đó vẫn là những trang bị hiếm thấy trên xe phổ thông.

Gần đây, xu hướng xe tự lái đã đẩy các hãng phát triển thêm nhiều công nghệ hỗ trợ lái cao cấp hơn như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, nhận diện biển báo,...

So với các trang bị kể trên, hệ thống hỗ trợ người lái tiến tiến ADAS vẫn được các hãng xe sang tiên phong áp dụng nhưng trước sự cạnh tranh của các hãng xe mới nổi, công nghệ này ngày càng phổ cập lên xe phổ thông.

Hệ thống hỗ trợ người lái ADAS giờ đây có thể tìm thấy ở nhiều thương hiệu xe phổ thông.

Các hãng xe thường tự đặt tên gọi riêng của hệ thống ADAS do mình phát triển để tạo ấn tượng với người dùng như Honda Sensing, Hyundai SmartSense, Toyota Safety Sense, Mazda i-ActivSense... nhưng cơ bản các hệ thống hỗ trợ lái đều gần tương tự nhau.

Việc người dùng ngày càng đề cao tính an toàn và tiêu chuẩn an toàn tại nhiều quốc gia nghiêm ngặt hơn cũng có thể là lý do khiến ADAS nhanh chóng phổ biến trên xe phổ thông.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!