Những trang bị an toàn trên ô tô hay bị sử dụng sai

Ngày nay, ô tô được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các hệ thống an toàn lại bị dùng sai cách.

Cài dây an toàn không đúng cách

Dây đai an toàn không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô, giúp ngăn chặn quán tính người ngồi va đập vào phía trước, giảm thiểu chấn thương. Tuy nhiên, thắt dây an toàn ô tô phải đúng cách mới mang đến hiệu quả.



Thắt dây an toàn đúng cách mới mang đến hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Nhiều người cho rằng không thắt dây an toàn sẽ có hệ thống túi khí bảo vệ xung quanh. Trên thực tế, nếu không thắt dây an toàn đúng cách, theo quy định thì hệ thống túi khí sẽ không tự động bung ra để bảo vệ. Vì thế, người dùng cần thắt dây an toàn theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.