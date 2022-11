Những trải nghiệm bạn không nên bỏ qua khi đến Sa Pa

Thác Bạc cách Thác Tình Yêu chưa đầy 3 km nên bạn có thể dễ dàng tham quan cả hai trong cùng một ngày.

Nếu bạn đi từ trung tâm thị trấn Sapa, bạn sẽ mất khoảng 30-40 phút đi xe để đến được thác. Tuy nhiên, khoảng thời gian đi chuyển này sẽ không hề tẻ nhạt một chút nào bởi dọc theo hành trình, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những cánh rừng thông bạt ngàn, những khu vườn trồng su su trải dài trên các sườn đồi cao chót vót, những thửa ruộng bậc thang bát ngát đẹp như tranh vẽ…

Với chiều cao 200 m, Thác Bạc là thượng nguồn của dòng suối Mường Hoa (suối Cá Hoa). Dòng thác đổ ào ạt từ trên cao xuống khiến bọt nước tung trắng xoá cả một vùng trời.

Bạn có thể leo lên những bậc thang ở hai bên thác để đến một cây cầu ngắm cảnh bằng thép nối liền đôi bờ của thác, mang đến cho bạn một vị trí thuận lợi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của dòng thác.

Bên cạnh đó, Thác Bạc cũng là trung tâm sản xuất giống cá hồi. Vì vậy, bạn có thể thưởng thức những con cá hồi tươi ngon nhất ở các nhà hàng xung quanh khu vực thác.

Vé vào cửa: 20.000 đồng/ người

CHINH PHỤC CỔNG TRỜI

Ảnh: Flickr

Đúng như tên gọi, điểm đến này mang đến cho chúng ta cảm giác như lạc bước vào chốn thiên đường. Đứng ở Cổng Trời, bạn có thể ngắm nhìn bao quát con đèo Ô Quy Hồ uốn lượn quanh sườn núi Hoàng Liên, hai ngọn thác đẹp nhất Tây Bắc – Thác Bạc và Thác Tình Yêu, cùng với những cánh rừng rậm rạp ngập trong sương mù. Nơi đây còn là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích săn mây.

Để đến được Cổng Trời, bạn sẽ phải vượt qua một con đường quanh co, nhỏ hẹp, len lỏi giữa sườn núi. Tuy nhiên, những cảnh đẹp say đắm lòng người là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực “trèo đèo lội suối” của bạn.

Vé vào cửa: 120.000 đồng/ người

CHECK-IN Ở NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ VỚI VIEW NÚI RỪNG NGÚT NGÀN

Ảnh: Facebook/ @Tus De Liab

Sau khi trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời từ hành trình khám phá những địa điểm thiên nhiên hùng vĩ và nguyên sơ, hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi ở những quán cà phê view núi “đặc sản” của Sapa.

Ở vùng đất thơ mộng này, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp những quán cafe, khách sạn hay homestay nhìn thẳng ra núi rừng bạt ngàn sắc xanh, một số góc còn nhìn được cả đỉnh Fansipan mây mù che phủ. Đến đây thì bạn có thể có cho mình vô vàn bức ảnh check-in sang – xịn – mịn.

Hơn thế nữa, còn gì tuyệt vời hơn khi có thể nhâm nhi một tách cà phê nóng giữa không khí lạnh lạnh của tiết trời vùng cao Tây Bắc, ngắm nhìn quang cảnh kỳ vĩ của núi rừng.

Những quán cà phê bạn có thể tham khảo: The Coóng Cafe and Homestay Sapa, Viettrekking Coffee and restaurant, Best View, Lá Đỏ Homestay and Coffee, Tus De Liab…