Những 'tối kỵ' khi cấp cứu bệnh nhân đột quỵ

Mỗi năm trên toàn cầu có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng ngày 29/10 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn là Ngày đột quỵ thế giới. Chủ đề của Ngày đột quỵ thế giới năm 2022 là “Năng lực cứu sống” (The power of saving) với chiến dịch tập trung vào việc nâng cao nhận thức về các dấu hiệu của đột quỵ và nhu cầu tiếp cận kịp thời với điều trị đột quỵ chất lượng để cứu sống người bệnh.