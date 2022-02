Những tình tiết gay cấn trong vụ cháy Chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Chung cư Carina

Khoảng 19 giờ 12 phút, ngày 22-3-2018, anh Đặng Ngọc Lâm điều khiển xe gắn máy Attila Victoria đi qua khu vực kiểm soát ra vào - lấy thẻ giữ xe để vào bãi giữ xe tầng hầm - Lô A chung cư Carina. Anh Lâm đề xe tại khu vực để xe số 6 và sau đó đi thang máy lên căn hộ của mình.



Lúc 1 giờ 15 phút 56 giây ngày 23-3-2018, xuất hiện tia lửa tại khu vực để chân xe gắn máy hiệu Attila của anh Đặng Ngọc Lâm. Lúc 1 giờ 15 phút 3 giây, xuất hiện khói và lửa nhỏ tại khu vực để chân xe;



Đến 1 giờ 18 phút 43 giây, xuất hiện khói và lửa bùng lên tại phía trước đầu xe; khoảng 1 phút sau lửa bùng lên dữ dội và khoảng 2 phút sau lửa bùng lên cao ngang ống thông gió trên trần tầng hầm.



Lúc 1 giờ 23 phút 47 giây, hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt; sau đó lửa bùng lên dữ dội cháy lan gây thiệt hại cho xe môtô và xe ôtô đang để trong hầm; khói, khí nóng và độc luôn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư.



Công an TP HCM kết luận nguyên nhân cháy xuất phát từ việc chập điện xe Attila để ở tầng hầm Block A. Từ khi xuất hiện đám cháy nhỏ đến khi bùng phát dữ dội ngang ống thông gió trên tầng hầm là 8 phút. Thời gian dài, lửa và khói bốc lên dữ dội nhưng những người có trách nhiệm quản lý chung cư đã không chữa cháy kịp thời dẫn đến hẩu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khắc phục hậu quả sau vụ cháy

Lời khai của Nguyễn Văn Tuấn thể hiện: Tuấn biết những hư hỏng, tê liệt của hệ thống PCCC vẫn chưa được sửa chữa, thay thế nhưng do anh Nguyễn Minh Mẫn (lúc này là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật chung cư Carina) không báo cáo, kiến nghị Công ty Hùng Thanh sửa chữa.



Tuấn khai: "Qua báo cáo miệng của anh Mẫn, tôi biết hệ thống PCCC đã hư hỏng từ trước, chưa được sửa chữa, chỉ mới sửa hệ thống đèn sự cố và đèn exit, 1 máy bơm dù chủ đầu tư đã tháo dỡ, mượn, toàn bộ vòi chữa cháy tại chung cư bị hư hỏng không sử dụng được nên tôi đề xuất thay vòi chữa cháy. Tôi chưa có báo cáo đề xuất thay thế sửa chữa bằng văn bản cho chủ đầu tư và Công ty SEJCO".



VKSND TP HCM kết luận các bị can Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống PCCC tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống PCCC không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.



Đối với ông Trần Kim Lương (nguyên Phó Giám đốc Công ty SEJCO), VKSND TP HCM nhìn nhận ông Lương là người trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Hùng Thanh để vận hành, quản lý chung cư Carina cũng như quản lý bãi xe. Tuy nhiên, trách nhiệm của ông Lương không có mối quan hệ nhân quả với vụ cháy do đó hành vi của ông Lương chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.



Đối với ông Đỗ Văn Vinh (nguyên cán bộ quản lý địa bàn thuộc PCCC Công an quận 8): Trong thời gian ông Vinh quản lý địa bàn đã thực hiện 7 lần kiểm tra, trong đó 2 lần phát hiện lỗi vi phạm và đề nghị xử lý vi phạm hành chính. Kết quả điều tra nhận thấy chủ đầu tư và Ban Quản lý chung cư Carina có dấu hiệu đối phó với công tác kiểm tra PCCC. Do đó, hành vi của ông Vinh chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự nhưng đã bị kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách".