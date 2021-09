Những tính năng quan trọng trên iOS 15 cần được bật ngay lập tức

Tất nhiên, thiết lập này hoạt động với mọi thiết bị của Táo khuyết từ iPad đến AirPods, thậm chí là AirTags và các thiết bị có tính năng tìm đồ thất lạc Find My của Apple.

Để bật thiết lập này, người dùng vào ứng dụng Find My chọn thiết bị muốn bật thông báo và nhấp vào tùy chọn Notify When Left Behind.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tùy chọn không bật cảnh báo nếu đặt thiết bị ở nhà hoặc nơi làm việc.

Bật duyệt web an toàn

Nếu dùng iCloud, bạn sẽ có thêm gói tính năng đặc biệt iCloud+ khi lên đời iOS 15. Gói bổ sung này sẽ bao gồm tiện ích đặc biệt iCloud Private Relay, nôm na giống như ẩn địa chỉ IP khi duyệt web.

iCloud Private Relay sẽ chống các loại truy vết dữ liệu người dùng tốt hơn cả VPN.

‌‌iCloud‌‌ Private Relay giúp mã hóa các luồng truy cập từ máy người dùng thành hai loại riêng biệt mà khiến cho chủ trang web không thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ IP, lịch sử duyệt web, địa điểm…

Để bật tính năng này, người dùng vào Setting, chạm vào ảnh đại diện của mình, chọn iCloud rồi bật Private Relay.

Bật chế độ Focus

Nếu tính năng tổng kết thông báo bên trên chưa đủ, người dùng có thể chọn thêm tính năng Focus, vốn hoạt động như một phiên bản khác của Do Not Disturb. Người dùng có thể tạo ra Focus cho các mục đích khác nhau như làm việc, đọc sách để chặn những ứng dụng không liên quan trong suốt khoảng thời gian đó.