Những tình huống khẩn cấp khi lái xe ôtô và cách xử lý

Tiếp đến, tài xế hãy cố gắng tìm đường cứu sinh được thiết kế dành cho xe mất phanh. Trong trường hợp không tìm được đường cứu sinh thì cần hành động theo trình tự sau: liên tục đạp mạnh chân để ép không khí ra khỏi hệ thống dầu. Khi thấy phanh sát sàn, hệ thống ABS sẽ kích hoạt. Trong nhiều trường hợp, hệ thống phanh sẽ hoạt động trở lại.

Xe bị mất phanh

Nổ lốp

Đây là một trong những tình huống nguy hiểm, đòi hỏi lái xe phải giữ bình tĩnh để xử lý an toàn. Tài xế cần giữ vô lăng thẳng và chặt. Theo đó, hiện nay đa số xe ôtô hiện đại đều được trang bị hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử… nên khi tình trạng nổ lốp xảy ra, những hệ thống này sẽ can thiệp và đảm bảo an toàn cho xe.