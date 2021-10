Những tình huống giao thông thiếu an toàn trên cao tốc và cách xử lý nhanh

Trước khi chuyển làn cần phải bật xi-nhan, quan sát các xe di chuyển trước và sau, giữ tốc độ hợp lý, tránh đi vào điểm mù của xe trước và tạo điều kiện rộng nhất để quan sát xe phía sau. Khi cảm thấy an toàn, chuyển làn dứt khoát và tránh việc đánh lái gấp.

Khi muốn dời đường cao tốc, thời gian an toàn trước khi rẽ từ 3-5 phút, cự ly an toàn trước điểm rẽ khoảng 1km. Khi có ý định chuyển làn rẽ phải ở làn bên phải nhất, không nên rẽ ở làn giữa, nếu cảm thấy không an toàn tiếp tục di chuyển và chờ làn rẽ tiếp theo.

Chuyển nhiều làn một lúc

Hành vi chuyển nhiều làn đường một lúc không vi phạm luật nhưng đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thay vì chuyển nhiều làn, tài xế nên chuyển làn tuần tự từng làn đường để các phương tiện phía sau hiểu được ý định và tránh được sự lúng túng trong việc xử lý.

Khi cần dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thì các tài xế cần phải đặt biển báo

Dừng xe/chiếm dụng làn khẩn cấp