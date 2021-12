Những tín hiệu tích cực trên thị trường căn hộ hậu giãn cách

Không chỉ có nhu cầu mua bất động sản gia tăng, lượng tin rao bán nhà đất trong tháng 10 vừa qua cũng cải thiện mạnh. Trong đó lượng tin đăng về căn hộ chung cư tăng 139%, chỉ số giá chung cư 10 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Căn hộ bình dân vẫn chiếm được nhiều sự quan tâm nhất, tăng 89% và sau đó là căn hộ cao cấp, rồi mới đến trung cấp.

Báo cáo thị trường bất động sản tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, kể từ trung tuần tháng 9/2021, hoạt động giao dịch tại TPHCM có xu hướng sôi động trở lại, mức độ quan tâm đến thị trường có dấu hiệu phục hồi. Trong đó, chung cư là một trong những phân khúc có mức độ quan tâm cao khi tăng 57% so với tháng trước.

Theo báo cáo thị trường tháng 11/2021 của DKRA Vietnam, thị trường TPHCM tiếp tục ghi nhận 5 dự án mở bán trong tháng, với khoảng 2.431 căn hộ, gấp 6,6 lần so với tháng trước và 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 68% trên nguồn cung mở bán mới, gấp 6 lần so với tháng trước và gấp 2,4 lần lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước.

Nhận định diễn biến giá căn hộ trong năm 2022, Vndirect Research cho rằng, giá bán căn hộ sơ cấp tại TPHCM sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1-7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng mạnh nhất 7% so với cùng kỳ do nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế.

Dòng tiền tìm về các dự án an toàn, thanh khoản cao

Nhu cầu an cư cao, trong khi nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, các dự án thuộc khu vực này luôn được giới đầu tư săn đón. Thực tế giao dịch thị trường cho thấy, hầu hết các dự án căn hộ ghi nhận thanh khoản tốt trong thời gian vừa qua đều là những dự án có pháp lý đảm bảo và vị trí tiềm năng.

Trong số đó, có thể kể đến dự án D-Homme. Tọa lạc ngay trung tâm quận 6, dự án có hệ tiện ích độc đáo, sở hữu thêm lợi thế lớn về pháp lý khi đã được cấp giấy phép xây dựng giai đoạn một - phần ngầm khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.