Những tiết lộ ly kỳ về chuyến đi Nga của nhà báo Mỹ phỏng vấn ông Putin

Carlson tiết lộ, ông không sợ bị bắt ở Nga nhưng được các luật sư cảnh báo rằng Mỹ có thể bắt giữ ông tùy thuộc vào nội dung cuộc phỏng vấn Tổng thống Putin. "Tôi không cảm thấy lo lắng chút nào trong thời gian 8 ngày ở Nga".

Năm 2013, Edward Snowden tiết lộ rằng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành việc do thám bất hợp pháp một cách có hệ thống đối với hàng loạt công dân Mỹ. Lo sợ cho sự an toàn của bản thân, Snowden đã trốn sang Hong Kong (Trung Quốc) với ý định sẽ tiếp tục tới Ecuador, quốc gia không ký hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuy nhiên, do Mỹ bị hủy hộ chiếu nên Snowden mắc kẹt ở Moscow trong lúc quá cảnh. Cuối cùng, Nga cấp quyền tị nạn, công dân cho người này.