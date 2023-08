Những thuốc bắt buộc phải ăn no mới được uống

2.1 Thuốc chống viêm corticoid nên uống khi no

2. Một số loại thuốc nên uống khi no

- Giảm tác dụng phụ dạ dày: Thực phẩm có thể giúp bảo vệ dạ dày khỏi bị kích ứng do một số loại thuốc.

1. Lợi ích của uống thuốc khi no?

NSAID có thể gây hại cho dạ dày. Một số thuốc gây kích ứng trực tiếp đến niêm mạc dạ dày, có thể phá vỡ lớp chất nhầy bảo vệ dẫn đến viêm loét dạ dày.

Do đó, các thuốc NSAID nên được dùng cùng với thức ăn, sẽ giúp giảm kích ứng dạ dày.

2.3 Một số loại thuốc kháng sinh

Rất nhiều người khi dùng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh băn khoăn rằng, không biết nên dùng thuốc vào lúc nào là tốt nhất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại thuốc kháng sinh để có thể nên uống vào lúc đói hay no.

Một số kháng sinh cần uống khi đói giúp hấp thu tốt hơn, nhưng một số loại khác cần uống vào lúc no (cùng thức ăn).

Ví dụ về thuốc kháng sinh bạn nên dùng cùng với thức ăn bao gồm:

- Amoxicillin/clavulanate (augmentin)

- Cefpodoxim

- Nitrofurantoin (macrobid, macrodantin)

- Rifabutin (mycobutin)

Amoxicillin/clavulanate và rifabutin đều có thể gây ra tác dụng phụ như buồn nôn và đau dạ dày. Uống các loại kháng sinh này với thức ăn có thể giúp giảm các vấn đề về dạ dày.

Một số kháng sinh phải uống cùng thức ăn để được hấp thụ tốt hơn. Khi nhiều thuốc vào cơ thể, nó sẽ có tác dụng tối ưu trong điều trị bệnh. Ví dụ, khoảng 40% nitrofurantoin được hấp thụ vào cơ thể nhiều hơn khi được dùng cùng với thức ăn. Viên cefpodoxime cũng được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng với thức ăn.

Do không phải thuốc kháng sinh nào cũng nên uống lúc no, do đó, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ về thời điểm uống thuốc phù hợp.