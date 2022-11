Những thực phẩm vàng lợi tiểu tự nhiên tốt nhất cho sức khỏe

Hơn nữa, dưa hấu có các axit amin giúp mở rộng các tĩnh mạch để chất lỏng có thể chảy dễ dàng hơn, do đó cho phép chất lỏng được giữ lại trong các mô cũng được vận chuyển.

Dưa hấu là một trong những loại quả lợi tiểu tự nhiên tốt nhất nhờ chứa nhiều nước. Nó cũng chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp tăng cường cơ thể để ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Cà chua chứa đến 90% nước. Chúng cũng sở hữu lượng lớn chất chống oxy hóa như lycopene, beta-carotene, vitamin C và selen. Tất cả những điều này giúp ngăn ngừa các gốc tự do có thể làm hỏng thành mạch máu. Do đó, nó được mệnh danh là thuốc lợi tiểu tự nhiên mạnh nhất và tốt nhất cho cơ thể.

Dưa chuột

Dưa chuột sở hữu lượng lớn nước, vì vậy nó có hiệu quả lợi tiểu. Nó cũng có silicone và lưu huỳnh, các nguyên tố giúp thận loại bỏ axit uric cho phép giảm tích nước.

Nước ép việt quất

Quả việt quất là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bàng quang luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Do đó, chúng rất hiệu quả để điều trị nhiễm trùng tiết niệu cũng như lợi tiểu.