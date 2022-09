Những thực phẩm tăng cường hệ thống phòng thủ tự nhiên cho cơ thể

Trang Eat This Not That gợi ý bạn đọc những thực phẩm bổ sung cho hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể.

Hệ thống tạo mạch Tạo mạch là quá trình cơ thể phát triển và duy trì các mạch máu. Một hệ thống hình thành mạch khỏe mạnh giúp bảo vệ mạch máu phát triển và hạn chế khối u. Thực phẩm hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống tạo mạch gồm hạnh nhân, táo, quả mọng, bông cải xanh, bắp cải, thịt gà, quế, sôcôla đen, trà xanh, rễ cam thảo, dầu ô liu, bưởi hồng, quả hồ trăn, rượu vang đỏ, đậu nành, cà chua, cá ngừ, dưa hấu... Hệ thống tái tạo Cơ thể chúng ta được được cung cấp bởi hơn 750.000 tế bào gốc ở khắp tủy xương, phổi, gan và hầu hết mọi cơ quan để tự tái tạo mỗi ngày. Thực phẩm hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống tái tạo gồm vỏ táo, dầu cá, lúa mạch, trà đen, trà xanh, quả mọng, cà rốt, cần tây, cà phê, quả kiwi, hành tây, đậu phộng, khoai tây tím, rau diếp lá đỏ , cá hồi, rau bina... Trà xanh giúp tăng cường hệ thống tái tạo cho cơ thể. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm Hệ thống vi sinh vật Hệ vi sinh vật đường ruột là một hệ thống phòng thủ quan trọng vì nó kiểm soát hệ thống miễn dịch của chúng ta. Đồng thời, nó còn hình thành mạch và giúp sản xuất các hormone ảnh hưởng đến não. Những rối loạn của hệ vi sinh vật đường ruột có khả năng dẫn đến béo phì, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường loại 2 và nhiều bệnh khác. Thực phẩm hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống vi sinh vật là mơ, arugula, việt quất và các loại quả mọng khác, bông cải xanh, bắp cải, súp lơ trắng, rau cải thìa, sô cô la đen, hạt lanh, cải xoăn, kim chi, nấm, cam, hạt bí ngô, rượu vang đỏ, dưa cải bắp, nghệ... Hệ thống bảo vệ DNA DNA giúp bảo vệ chúng ta khỏi những tổn thương do bức xạ mặt trời, hóa chất, căng thẳng, mất ngủ... Những thực phẩm hỗ trợ hệ thống bảo vệ DNA tốt nhất gồm bơ hạnh nhân, húng quế, quả mọng, cá xanh, cải ngọt, súp lơ, cà phê, hạt lanh, bưởi, trà xanh, cải xoăn, hạt macadamia, xoài... Hệ thống miễn dịch Rau bina được ví là thực phẩm vàng tốt cho hệ thống miễn dịch. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm Hệ thống miễn dịch bảo vệ chúng ta chống lại cảm lạnh thông thường và các bệnh nhiễm trùng. Các thực phẩm hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống miễn dịch gồm tỏi già, táo, rau arugula, quả mọng, bông cải xanh rabe, trà hoa cúc, anh đào, hạt chia, ớt, nam việt quất, sôcôla đen, cà tím, hạt lanh, trà xanh, kim chi, cải xoăn, mù tạt xanh, dầu ô liu, lựu, rượu vang đỏ, dưa cải bắp, nấm đông cô, dâu tây, củ cải Thụy Sĩ, nghệ, củ cải, nấm nút trắng...