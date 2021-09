Những thực phẩm người cao tuổi cần tránh để khoẻ mạnh trong mùa thu

Qua độ tuổi 50, hệ tiêu hóa sẽ trở nên kém hơn, quá trình tiêu hóa chậm hơn. Vì vậy, thời gian ăn cũng cần phải có sự thay đổi so với trước. Theo đó, người cao tuổi nên ăn trước 7 giờ tối và ăn ít hơn so với bữa trưa. Thức ăn cũng nên là những thực phẩm dễ hấp thụ, dễ tiêu hóa nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất. Sau đó, trước khi đi ngủ từ 1-2 tiếng, người cao tuổi nên uống một cốc sữa nóng, giúp dễ ngủ và ngủ ngon, sâu giấc hơn.

Tăng cường đồ ăn nóng, lỏng

Thời tiết mùa thu hanh khô, để tăng cường sức khỏe người cao tuổi nên thay đổi các loại đồ ăn của mùa hè mát mẻ bằng việc tăng các loại đồ ăn lỏng, nóng thay thế như cháo, hoặc các loại súp.

Chia nhỏ bữa ăn

Nên chia nhiều bữa nhỏ từ 4 đến 5 bữa trong ngày. Không ăn quá no trong một lần, tránh ăn quá muộn buổi tối, quá gần giờ ngủ.

Chế biến đa dạng

Khi chế biến thành phần cấu tạo các món ăn trong bữa ăn hàng ngày nên thay đổi, đa dạng, phong phú, lưu ý nấu các món có hỗn hợp nhiều gia vị để kích thích ăn ngon miệng, nấu thức ăn mềm để dễ tiêu hóa và phải có món canh.

