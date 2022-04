Những thực phẩm nên tuyệt đối tránh khi bị tiêu chảy

1. Tránh đồ ăn nhiều chất béo



Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thức ăn nhiều chất béo làm tăng tốc độ co bóp của ruột, có thể làm trầm trọng các triệu chứng của bệnh tiêu chảy.



Do đó, người bệnh cần lưu ý tránh các loại thực phẩm có nhiều chất béo như: Thức ăn nhanh, thịt mỡ, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, thực phẩm có kem béo…



Thay vào đó, người bệnh nên lựa chọn thịt nạc như: thịt lợn nạc, thịt gà trắng, súp làm từ nước dùng sẽ tốt hơn so với súp làm từ kem…



2. Tránh thực phẩm gây đầy hơi



Một số loại trái cây và rau quả có thể gây đầy hơi như: đậu, bông cải xanh, cải bắp, súp lơ trắng, hành, đào, lê, mận, một số loại trái cây khô như mơ khô, mận khô, nho khô… Khi bị đầy hơi, người bệnh cảm thấy khó chịu dạ dày và triệu chứng tiêu chảy trầm trọng hơn.



Do vậy, người bệnh nên tránh những thức ăn này cho đến khi bệnh ổn định. Thay vào đó nên sử dụng các thực phẩm khác như: Rau chân vịt, bí, dâu tây, dứa, dưa lưới…



3. Chất làm ngọt nhân tạo



Một số chất làm ngọt nhân tạo và chất thay thế đường có thể có tác dụng nhuận tràng. Chúng cũng có thể làm tăng khí và đầy hơi, không tốt cho người bệnh đang bị tiêu chảy.



Người bệnh cần tránh các loại thực phẩm thường chứa chất làm ngọt nhân tạo như: Nước ngọt, soda ăn kiêng, kẹo không đường, kẹo cao su không đường, chất thay thế đường cho cà phê và trà. Thay vào đó, hãy chọn nước trắng hoặc trà không đường, trà thảo mộc.



4. Sản phẩm từ sữa

Nên hạn chế sữa và các sản phẩm từ sữa. Đặc biệt, trong trường hợp người bệnh có biểu hiện không dung nạp lactose sẽ càng khó tiêu hóa.

Các sản phẩm từ sữa có chứa một loại đường gọi là lactose. Cơ thể chúng ta tiêu hóa đường lactose bằng một loại enzyme gọi là lactase. Tiêu chảy có thể làm cạn kiệt men lactase. Đường lactose không được tiêu hóa có thể làm tăng khí, đầy hơi, buồn nôn và tiêu chảy.