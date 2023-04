Những thực phẩm nảy mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp đôi

1. Đậu nành

Giá trị dinh dưỡng của đậu nành rất cao, sau khi nảy mầm sẽ trở thành mầm đậu nành thông thường mà chúng ta ăn hằng ngày, giúp tăng tỷ lệ sử dụng chất dinh dưỡng.

Dữ liệu thực nghiệm cho thấy cứ 100g đậu nành chưa nảy mầm chứa 0,35g axit amin tự do, hàm lượng axit amin tự do trong đậu nành sau 1 ngày nảy mầm là 0,5g, theo thời gian hàm lượng axit amin tự do tăng dần, đạt 1,5g vào ngày thứ năm, gấp bốn lần hàm lượng đậu nành chưa nảy mầm.



Giá (đậu nảy mầm) có thể chế biến thành món ăn ngon. Ảnh: Spruce

Theo QQ, sau khi hạt đậu nành nảy mầm, hàm lượng chất béo và đường giảm đi, đồng thời các chất dinh dưỡng có lợi như protein, isoflavone và vitamin C tăng lên, protein được cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, càng phù hợp với người tiêu hóa kém.

2. Gạo lứt

Khi gạo lứt nảy mầm, một lượng lớn enzyme được kích hoạt và sản sinh ra nhiều loại enzyme thủy phân khác nhau như amylase, hemicellulase, protease, oxidoreductase,... bù đắp những khuyết điểm của gạo lứt như khó tiêu, nấu lâu.