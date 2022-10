Những thực phẩm đại kỵ với hành tây, cần lưu ý khi ăn kẻo ngộ độc, sỏi thận

Tương tự rong biển, hành tây kết hợp với tôm sẽ hình thành canxi oxalate, làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Do đó, khi nấu ăn không nên nấu hành tây chung với tôm.

Những người không nên ăn hành tây

Người đau mắt đỏ

Theo Đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt gây ra. Do đó, người bị bệnh này cần tránh các loại thực phẩm cay nóng như hành tây, ớt, tiêu, mù tạt…

Phụ nữ có thai bị xung huyết

Hành tây có thể khiến bà bầu bị ngứa da hoặc xung huyết. Do đó, khi gặp triệu chứng xung huyết trong thời kỳ mang thai, chị em nên tránh ăn loại thực phẩm này.

Người bị đau dạ dày

Người đau dạ dày ăn hành tây sống có thể bị chướng hơi, đau bụng. Trong trường hợp này nên nấu chín hành tây trước khi ăn.

Người huyết áp thấp

Hành tây có tính lạnh, có tác dụng hạ huyết áp do đó những người huyết áp thấp nên hạn chế ăn.