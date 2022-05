Những thực phẩm ‘đại kỵ’ với dưa chuột, chớ dại mà ăn chung kẻo hại thân

Dưa chuột vị ngọt, tính lạnh, thường dùng để ăn sống. Trong khi đó, lạc chứa nhiều chất béo. Khi thực phẩm lạnh gặp chất béo sẽ làm tăng tính trơn trượt và có thể gây ra tiêu chảy. Do đó, đây là hai thực phẩm không nên dùng chung với nhau. Đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa kém, nên tránh ăn hai thực phẩm này cùng lúc.

Nguyên nhân là do dưa chuột có chứa một loại enzyme catabolic. Nó có thể phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua chứa nhiều vitamin C. Khi ăn chung 2 loại quả này với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy bởi enzyme catabolic trong dưa chuột và làm mất giá trị dinh dưỡng.

Hoa quả giàu vitamin C

Dưa chuột có men phân giải vitamin C nên bạn cũng không nên kết hợp dưa chuột với hoa quả giàu vitamin C như chanh, quýt… Nếu kết hợp sẽ khiến vitamin C không được hấp thụ trọn vẹn.

Cải bó xôi với dưa chuột

Cải bó xôi được biết đến là loại rau chứa nhiều sắt, axit folic mà axit folic lại là chất không hòa tan chuyển hóa thành axit oxalat khi đi vào trong cơ thể, dẫn tới khó tiêu. Bên cạnh đó, cải bó xôi cũng là loại rau giàu vitamin C. Nếu kết hợp với dưa chuột, vitamin C sẽ bị phá hủy và làm giảm hoạt tính của thực phẩm.

Cần tây

Cần tây cũng là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, chính vì thế ăn dưa chuột với cần tây sẽ tạo điều kiện cho lượng enzyme trong loại quả này phá hủy hàm lượng vitamin C, làm giảm sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Những người không nên ăn dưa chuột

Người bị đầy bụng

Dưa chuột có tính lạnh, không thích hợp cho người đầy bụng.