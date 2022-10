Những thực phẩm đại kỵ với đậu phụ, chớ ăn chung kẻo ‘ăn 1 hại 10’

Những loại thực phẩm đại kỵ với đậu phụ



Mật ong



Đậu phụ và mật ong khi ăn cùng nhau sẽ dễ bị tiêu chảy. Không chỉ vậy trong đậu phụ có chứa nhiều chất khoáng còn trong mật ong có chứa nhiều enzyme. Vì vậy, khi ăn hai thực phẩm này chung với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.



Quả hồng



Trong mỗi quả hồng đều chứa nhiều tannin, trong khi đó đậu phụ lại chứa calci clorua. Ăn hồng và đậu phụ cùng nhau sẽ có thể tạo thành calci tannate dẫn đến sỏi mật, sỏi thận.



Măng



Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ rất giàu canxi và magiê, tuy nhiên trong măng lại có chứa một số chất khiến cho thành phần canxi trở nên khó hấp thu dễ tạo thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi nấu ăn chúng ta không nên kết hợp hai thực phẩm này với nhau.



Rau bina hoặc hành tây



Đậu phụ là thức ăn giàu canxi, rau bina và hành tây rất giàu axit oxalic. Sử dụng đậu phụ với rau bina hoặc hành tây để ăn cùng nhau, sẽ làm cho canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic sẽ tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ, mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi.



Nấm hương



Đậu phụ có thể ăn cùng nấm hương cũng giúp phòng chống ung thư hiệu quả và rất tốt cho cơ thể. Đây cũng được coi là món ăn bạn nên ăn thường xuyên.



Tôm



Nếu như đậu phụ có nhiều protein thì tôm lại có chứa khá nhiều loại nguyên tố vi lượng. Vì thế món ăn này cũng rất tốt cho người bị chứng cao huyết áp, xơ cứng động mạch vành, béo phì.



Cá



Cá cũng chứa nhiều protein và nhiều loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Còn đậu phụ cũng chứa lượng lớn protein thực vật. Hai món này kết hợp giúp đẩy sự hấp thu calcium giúp phòng bệnh còi xương, loãng xương.



Sữa bò



Chúng ta cũng không nên ăn đậu phụ chung với sữa bò vì khi ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai, ảnh hưởng tới sự hấp thu calcium của cơ thể.

Những người không nên ăn đậu phụ



Người lớn tuổi và người mắc bệnh thận



Người cao tuổi nếu gặp các vấn đề về tiêu hóa hay thận, không nên ăn quá nhiều đậu phụ, mặc dầu mềm, dễ ăn nhưng chúng lại không tốt cho sức khỏe người già.



Vừa khiến hệ tiêu hóa hoạt động ì ạch do quá tải vừa khiến thận suy yếu do chất thải nito dư thừa bên trong thận.



Người thiếu máu, người mắc bệnh tiêu hóa



Quá trình hấp thụ sắt bị rối loạn trầm trọng bởi hàm lượng protein trong đậu phụ, vì thế, người thiếu máu không nên thêm đậu phụ trong thực đơn dinh dưỡng hằng ngày.



Ngoài ra, nếu bạn không muốn triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng thêm trầm trọng cũng không nên ăn đậu phụ.



Người thiếu i-ốt



Người thiếu i-ốt tuyệt đối nói không với thực phẩm làm từ đậu phụ, saponin trong đậu phụ sẽ làm giảm quá trình hấp thu i-ốt trong thân thể, từ đó, gián tiếp làm tình trạng của người bệnh thêm trầm trọng.



Người bị bệnh gút



Trong chế độ dinh dưỡng của người bị gút thường được khuyên là không nên ăn quá nhiều đạm.



Trong khi đó, đậu phụ lại là nguồn giàu đạm thực vật, putin, nếu không biết mà sử dụng, hàm lượng axit uric trong máu tăng cao, khiến các cơn đau ngày càng trầm trọng hơn.



Tiêu chảy do lạnh bao tử



Đậu phụ là một loại thực phẩm tính chất lạnh, kết cấu mềm và dễ tiêu hóa. Là món ăn rất giàu nước, sau khi ăn, thân thể sẽ được cung cấp thêm nước, giúp thanh nhiệt giải hỏa, tăng cường khí lạnh trong bao tử, và nhuận trường thông tiện.



Vì lý do này, những người có bệnh liên quan đến đau bụng đi ngoài do lạnh thì tốt nhất là không nên ăn đậu phụ, để tránh làm tăng khí lạnh trong bao tử, dẫn đến tiêu chảy, nôn hoặc tình trạng tiêu chảy trở nên nặng hơn.