Những thực phẩm bệnh nhân COVID-19 nên dùng khi điều trị tại nhà

Omega 3 giúp cải thiện hệ miễn dịch, chống viêm. Omega 3 có nhiều trong các loại cá như: cá mòi, cá hồi, cá basa, cá bơn, cá trích, cá ngừ, hàu, dầu gan cá…

Ngoài ra, người bệnh nên bổ sung lợi khuẩn (Probiotic) như phô mai, sữa chua… trong các bữa ăn phụ để giúp tiêu hóa tốt và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.



Dinh dưỡng phòng bệnh cho trẻ trong mùa dịch 

SKĐS -Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, do hệ miễn dịch còn non yếu nên dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. Để trẻ khỏe mạnh và có sức đề kháng phòng bệnh trong mùa dịch COVID-19, cha mẹ cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ.