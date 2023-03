Những thủ thuật excel hàng đầu cực kỳ hữu ích, dân văn phòng càng cần

Arrange All: Khi nhấp vào nút này, bạn có thể sắp xếp tất cả các workbook đang mở của mình trên một màn hình. Hãy chọn chế độ xem ngang, dọc hoặc xếp tầng theo ý thích. View Side by Side: Tùy chọn này cho phép bạn chọn hai workbook mở để đặt cạnh hoặc chồng lên nhau, rất phù hợp khi cần so sánh.

Switch Windows: Nhấp vào nút này khi bạn mở nhiều workbook Excel cùng một lúc và muốn chuyển đổi nhanh chóng giữa chúng. Không cần phóng to hoặc thu nhỏ tối đa các cửa sổ với tính năng tuyệt vời này.

8. Làm việc với AutoSum

Một số người có thể nghĩ rằng làm việc với các công thức trong Excel quá tốn thời gian. Nhưng ngay cả đối với các phương trình đơn giản, các hàm tích hợp này chắc chắn có thể giúp người dùng thao tác nhanh hơn.

Trừ khi bạn đã di chuyển hoặc xóa nó khỏi ribbon, nút AutoSum sẽ nằm trên tab Home. Tính năng tiện dụng này cung cấp cho người dùng các công thức phổ biến nhất với một cú nhấp chuột. Bạn có thể thêm, đếm hoặc tính trung bình cho một nhóm số hay tìm ra số có giá trị lớn nhất (max) hoặc nhỏ nhất (min) trong tập hợp đó. Chỉ cần nhấp vào mũi tên trên nút AutoSum để chọn công thức bạn cần.

Ngoài tính năng AutoSum, tab Formulas còn chứa nhiều tùy chọn hơn. Mỗi công thức được đặt vào một danh mục cụ thể để người dùng dễ tìm kiếm. Bạn có thể chọn từ các hàm liên quan đến tài chính, logic, toán học, thống kê hoặc kỹ thuật. Nhưng đối với các công thức thường được sử dụng, tính năng AutoSum rất nhanh chóng và tiện lợi.

9. Sử dụng Conditional formatting (định dạng có điều kiện) đơn giản

Conditional formatting (Định dạng có điều kiện) là một trong những tính năng Excel khác mà nhiều người có thể thấy hơi đáng sợ. Tuy nhiên, đối với dữ liệu những dữ liệu đặc biệt, nó là một công cụ tuyệt vời. Ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu từ một cuộc khảo sát và muốn xem có bao nhiêu câu trả lời Yes và bao nhiêu câu trả lời No ngay lập tức. Hãy áp dụng các bước sau đây:

1. Chọn các ô chứa câu trả lời Yes/No.

2. Trên tab Home, bấm vào hộp drop-down Conditional Formatting.

3. Chọn Highlight Cells Rules và sau đó là Text That Contains.

4. Nhập từ Yes trong hộp bên trái và chọn định dạng cho từ hộp bên phải.

5. Thực hiện theo các bước tương tự đối với câu trả lời No.

Sau đó, bạn sẽ thấy tất cả các câu trả lời Yes và No được định dạng theo cách đã chọn, do đó rất dễ nhìn. Nếu có kế hoạch tiếp tục tăng thêm dữ liệu, bạn cũng có thể áp dụng định dạng có điều kiện này cho toàn bộ cột hoặc hàng thay vì chỉ một nhóm các ô. Bằng cách này, dữ liệu trong tương lai sẽ được định dạng tự động ngay khi bạn nhập chúng.

10. Sử dụng Format Painter

Nếu đã sử dụng các ứng dụng Microsoft Office khác như Word, bạn có thể đã quen thuộc với Format Painter. Trong Excel, công cụ tiện lợi này cho phép bạn áp dụng định dạng tương tự từ một hoặc nhiều ô cho các ô khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

1. Chọn ô, nhóm ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn sao chép định dạng từ đó.

2. Trên tab Home, nhấp vào Format Painter.

3. Chọn ô, nhóm ô, hàng hoặc cột mà bạn muốn sao chép định dạng.

Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng áp dụng định dạng của các ô này cho các ô khác mà không cần thao tác theo cách thủ công.

11. Sắp xếp với các bộ lọc