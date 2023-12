Do lo sợ có người nhặt lại hay vật nuôi ăn phải thuốc, nhiều người có thói quen nghiền nát thuốc rồi đổ xuống cống mà không biết rằng những chất trong thuốc có thể bị rò rỉ trở lại nguồn nước và môi trường.

Sơn là thứ tuyệt đối không được đổ xuống cống dù đó là chất lỏng. Sơn có khả năng gây ô nhiễm môi trường và khiến cống thoát nước bị tắc.

Ngoài ra, tóc rụng, cơm, sợi mỳ, phở cũng là những thứ không nên xả vào đường ống nước thải để tránh nguy cơ tắc nghẽn.

Cách xử lý ống thoát nước có dấu hiệu tắc

Khi đường ống thoát nước nhà bạn có dấu hiệu tắc nghẽn, hãy áp dụng các biện pháp xử lý sau (hãy gọi thợ nếu nhận thấy tình trạng tắc nghiêm trọng hoặc việc tự xử lý không hiệu quả):

- Dùng nước ấm từ 50 - 70 độ C để thông ống thoát nước khi bị nghẹt do rác thải mềm (như giấy vệ sinh, thực phẩm dư thừa)... Không nên sử dụng nước nóng 100 độ C vì nước quá nóng có nguy cơ làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ đường ống dẫn.

- Mua bột thông cống về và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Lưu ý, bột thông cống chỉ hiệu quả với những loại rác thải mềm, rác thải hữu cơ.

- Sử dụng bột baking soda/giấm/coca để thông cống. Cách làm này chỉ hữu hiệu nếu đường ống bị tắc nhẹ và có rác thải sinh hoạt hữu cơ.

- Dùng móc phơi quần áo bằng kim loại để móc rác.

Theo VTC