Có những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Địa điểm check-in

Việc check-in sân bay, nhà hàng, quán ăn, địa điểm du lịch trở thành phần không thể thiếu trong chuyến đi của đa số du khách. Thói quen tưởng chừng vô hại này lại vô tình gây ra nguy hiểm cho bạn vì kẻ xấu có thể biết thông tin cá nhân, địa điểm du lịch của bạn, thuận tiện thực hiện ý đồ xấu. Những nữ du khách đi du lịch một mình lại càng không nên chia sẻ quá chi tiết về địa điểm check-in.

Để bảo vệ sự an toàn của bản thân, nhiều cư dân mạng hạn chế người xem, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc và địa điểm du lịch cho người thân và bạn bè; nhưng khả năng rò rỉ thông tin vẫn rất lớn. Do đó, tốt nhất bạn không nên check in địa chỉ quá cụ thể khi đi du lịch; hoặc có thể đăng tải sau khi đã rời khỏi địa điểm du lịch đó an toàn.

Lịch trình chi tiết