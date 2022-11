Những thủ đoạn ‘khủng bố’ đòi nợ của công ty tài chính ở TP.HCM

Liên quan đến vụ triệt xoá ổ nhóm khủng bố đòi nợ núp bóng công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset như đã thông tin, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm này.

Bước đầu, Công an quận 1 khởi tố 13 người là nhân viên thu hồi nợ của công ty trên về tội “Vu khống” theo Điều 156, Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an đề nghị, ai là nạn nhân của nhóm thu hồi nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset thì liên hệ Công an quận 1 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để trình báo, phục vụ công tác mở rộng điều tra.