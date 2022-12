Những thông tin cần lưu ý khi đi đăng kiểm xe ô tô

Trường hợp chủ xe thay màu sơn xe, ông Toàn cho biết, màu sơn xe liên qua tới việc đổi đăng ký xe ở cơ quan công an. Thông tư 16 quy định kiểm tra an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường. Màu sơn sẽ do bên cơ quan công an kiểm tra.

Chủ xe có trách nhiệm gì khi đi đăng kiểm?

Thông tư 16 của Bộ GTVT quy định, xe cơ giới nguyên thủy là xe cơ giới không có sự thay đổi cấu tạo, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của toàn bộ các hệ thống, tổng thành so với thiết kế của nhà sản xuất.

Khi mang phương tiện đi đăng kiểm, chủ phương tiện không được phép thuê, mượn tổng thành (gồm động cơ, khung, buồng lái, thân xe hoặc thùng chở hàng hay thiết bị chuyên dùng lắp trên xe), nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; không làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

Chủ xe chịu trách nhiệm cung cấp, khai báo chính xác các thông tin có liên quan tới nội dung kiểm định, thông tin hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các đơn vị đăng kiểm.