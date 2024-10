Những thông số kỹ thuật ấn tượng trên iPhone SE 4 xuất hiện

Apple dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu iPhone SE 4 giá rẻ vào tháng 12 năm nay trước khi chính thức ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2025. Theo thông tin mới nhất, iPhone SE 4 hứa hẹn sẽ có hiệu suất mạnh mẽ nhờ vào các thông số kỹ thuật ấn tượng. Một trong những điểm nổi bật của iPhone SE 4 là modem 5G tùy chỉnh mang tên mã Centauri. Các thông số ấn tượng của iPhone SE 4 Mẫu điện thoại này cũng sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS 6,06 inch với độ phân giải 2.532 x 1.170 và độ sáng tối đa lên đến 800 nits, cùng với lớp bảo vệ Ceramic Shield. Công nghệ màn hình M11 từng được sử dụng cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng sẽ có mặt trên sản phẩm này. Về hiệu năng, iPhone SE 4 sẽ được trang bị chip A18 giống như iPhone 16 và iPhone 16 Plus, cùng với RAM 8 GB LPDDR5X. Điều này cho phép iPhone SE 4 chạy các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple, một trong những chiến lược tiếp thị quan trọng của công ty. Đối với camera, iPhone SE 4 sẽ có một camera chính 48 MP (cảm biến Sony IMX904) ở mặt sau và một camera 12 MP ở mặt trước. Mặc dù vậy, thông tin về khả năng quay video của cả hai camera vẫn chưa được công bố. Kích thước của iPhone SE 4 được dự đoán là 146,7 x 71,5 x 7,8mm, với thỏi pin 3.279 mAh. Mặc dù dung lượng pin này nhỏ hơn so với một số đối thủ nhưng vẫn lớn hơn 62,5% so với pin 2.018 mAh của iPhone SE 3. Ngoài ra, iPhone SE 4 cũng được kỳ vọng sẽ có các tính năng như Face ID, khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP68, hỗ trợ sạc có dây lên đến 20W, cùng với sạc không dây Qi2 và MagSafe lên đến 15W. Với những thông số kỹ thuật ấn tượng này, iPhone SE 4 có thể được bán với mức giá từ 499 đến 549 USD. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, đây có thể trở thành một trong những lần ra mắt iPhone thành công nhất của Apple.