Những thông điệp kỳ vọng vào năm mới 2022

New Zealand trình diễn ánh sáng, Australia bắn pháo hoa

New Zealand và Australia là hai trong số những nước đầu tiên trên thế giới được dịp đón năm mới 2022.

Để phòng ngừa những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giới chức New Zealand đã quyết định hủy bỏ màn bắn pháo hoa mừng năm mới ở nhiều địa điểm, trong đó có đỉnh Tháp Sky nổi tiếng ở thành phố Auckland.

Thay vào đó, một loạt tiết mục biểu diễn ánh sáng sẽ được trình chiếu tại Tháp Sky cùng các địa danh khác ở Auckland. Chương trình này có tên "Auckland vẫy gọi", với ý nghĩa biểu thị sự chào đón của New Zealand đối với du khách trong khu vực cũng như trên thế giới.

Màn trình diễn ánh sáng chào năm 2022 tại Auckland, New Zealand. Video: Bloomberg

Trong khi đó, nhiều thành phố lớn ở Australia như Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra đã liên tiếp được thắp sáng bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Australia là một trong những nước hiếm hoi tổ chức đón năm mới rầm rộ bất chấp những lo ngại về dịch Covid-19.

Chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới ở Australia được chia làm 2 đợt. Đợt đầu tiên diễn ra vào 9 giờ tối (giờ địa phương) ngày 31/12/2021 và đợt tiếp theo vào đúng thời khắc đầu tiên của năm 2022.

Sydney bắn pháo hoa chào mừng giây phút đầu tiên của năm 2022. Video: ANI/Reuters