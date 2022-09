Những thói quen xấu lái xe cần tránh

Không quan sát điểm mù khi lái xe sẽ khiến người lái ô tô và những người xung quanh gặp phải nguy hiểm. Một số tài xế có thói quen này sẽ trở nên bất cẩn hơn khi muốn chuyển làn, khiến mọi tài xế khác lo lắng, mất tập trung hoặc thậm chí là gây ra những va chạm nghiêm trọng. Do đó, người điều khiển nên quan sát gương chiếu hậu để phát hiện các phương tiện khác cùng đi trên đường.

Khi đang vội, người điều khiển ô tô thường ước rằng con đường sẽ hoàn toàn thông thoáng để có thể tăng tốc. Nhưng điều này hiếm khi xảy ra, do đó, một số tài xế thường len lỏi giữa các làn đường, ngang nhiên "tạt đầu" các phương tiện khác. Nếu thực hiện hành vi này, chúng ta sẽ có nguy cơ bị đâm từ phía sau hoặc chính bạn tự va chạm với xe phía trước. Do đó, đừng đặt bản thân vào những tình huống kể trên.

Lái xe "nối đuôi" nhau

Các phương tiện bám sát nhau luôn tạo nên trải nghiệm lái khó chịu. Người lái xe phía trước sẽ rất hoang mang vì người phía sau có thể đâm mạnh nếu họ phanh gấp. Ngược lại, tài xế phía sau cũng cảm thấy bức bối vì anh ta có thể đi nhanh hơn. Để tránh khỏi việc này, các tài xế cần phải đảm bảo khoảng cách an toàn, ra tín hiệu khi muốn vượt xe phía trước. Lưu ý, một số cung đường nghiêm cấm phương tiện vượt nhau nên chúng ta cần quan sát cẩn trọng biển báo giao thông khi lái xe.

Không sử dụng đèn tín hiệu khi rẽ

Để các phương tiện phía sau nhận biết được bạn chuẩn bị rẽ trái hay phải, tài xế cần bật đèn tín hiệu xi nhan. Một số người lái thường quên bước này, khiến xe phía sau gặp phải tình huống bất ngờ, dẫn đến va chạm không đáng có.

Chạy xe quá tốc độ cho phép

Lái xe vượt quá tốc độ cho phép là một trong những lý do lớn nhất khiến tai nạn xe hơi xảy ra. Do đó, tài xế cần phải tuân thủ giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.