Những thói quen tốt giúp thanh lọc cơ thể vào buổi sáng

Ăn sáng đều đặn mang lại nhiều lợi ích. Trong đó, bữa sáng diễn ra sau khi quá trình đào thải độc tố của cơ thể kết thúc. Do vậy đây là điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hấp thụ tối đa nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm. Nếu lựa chọn thực phẩm phù hợp, cơ thể sẽ nhận được nguồn dinh dưỡng nhiều hơn so với các bữa ăn khác trong ngày. Bên cạnh đó, bữa ăn sáng còn góp phần vào quá trình giảm cân. Các nghiên cứu về sáng và hiệu quả kiểm soát cân nặng luôn cho kết quả người ăn sáng có xu hướng gọn gàng hơn người nhịn ăn sáng. Đặc biệt với khả năng hấp thụ dinh dưỡng triệt để vào bữa sáng cơ thể sẽ không còn cảm giác thèm ăn. Mặt khác, nếu duy trì thói quen ăn sáng, cơ thể sẽ không rơi và tình trạng dự trữ quá nhiều năng lượng do cố ăn no vào bữa tối. Một bữa sáng thịnh soạn có thể là ý tưởng tốt để khống chế cân nặng ổn định hơn.

Khi ngủ dậy, cơ thể cần hấp thu năng lượng để bắt đầu một ngày mới nên thói quen xem điện thoại, kiểm tra email, mạng xã hội… vào thời điểm này sẽ không tốt. Khi mới ngủ dậy, bộ não còn chưa khởi động hoàn chỉnh. Việc sử dụng điện thoại để tiếp nhận thông tin làm cho não bộ dễ bị trục trặc khiến cho hay quên, suy nghĩ chậm. Bên cạnh đó cần hạn chế sử dụng điện thoại khi ăn sáng. Bởi khi vừa dùng smartphone vừa ăn sáng sẽ khó kiểm soát lượng thức ăn đã đưa vào cơ thể.