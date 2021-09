Những thói quen tiêu cực đang kiềm hãm sự nghiệp của bạn

Bằng lòng đứng trong vòng tròn an toàn

“Tôi ổn. Tôi cảm thấy không có lí do gì phải cạnh tranh hay đảm nhận thêm việc này việc kia nữa. Tôi hài lòng với hiện tại.” Tất cả những câu nói trên là bằng chứng cho thấy bạn đang bằng lòng và thỏa hiệp với khu vực an toàn của mình. Bạn luôn lo lắng mọi thứ sẽ diễn ra không như bạn mong muốn. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ đánh đổi một điều gì đó để theo đuổi điều chưa chắc cho bạn kết quả tốt là một sự mạo hiểm không đáng có. Đó chính là nguyên nhân khiến bạn luôn từ chối mọi cơ hội trước mắt và cảm thấy ổn thỏa với hiện tại.



Đừng bao giờ bằng lòng với tất cả những gì bạn đang có. Nếu bạn chấp nhận đứng yên một chỗ thì sự nghiệp của bạn cũng không thể tự thân tiến lên được. Hãy sắp xếp một lộ trình hợp lí để thay đổi bản thân, đặt ra các mục tiêu nhỏ và phấn đấu hết sức để đạt được nó. Có thể không phải lúc nào cũng thành công nhưng ít ra, bạn cũng đã gặt hái được kinh nghiệm hoặc bài học cho chính mình.



Tiêu xài “vung tay quá trán”

Bạn luôn là kiểu đầu tháng tiêu xài như đại gia đến cuối tháng thì lại kêu ca như ăn mày? Bạn thích mua sắm đồ hiệu hoặc không cưỡng lại trước mọi cám dỗ khiến bạn phải “móc ví” mà không cần biết đến ngày mai. Nếu bạn tập cho mình thói quen tiêu xài thỏa thích thì sẽ đến lúc bản thân bạn không đủ khả năng về tài chính nữa, và lúc đó bạn sẽ nghĩ đến chuyện vay mượn dẫn đến nợ nần chồng chất.



Hãy cố gắng để ra một khoản dành dụm cho bản thân mỗi tháng. Sau này, khi bạn muốn tạo lập sự nghiệp riêng, biết đâu đó là lúc bạn thật sự cần dùng đến khoản tiền này. Việc học cách tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai của chính mình luôn là tư duy của những người thành công. Do đó, hãy bắt đầu kiềm chế bản thân và “bỏ ống heo” từ bây giờ bạn nhé.

(Theo HRINSIDER)