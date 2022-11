Những thói quen ăn uống này đang phá hủy xương của bạn mỗi ngày, cần thay đổi ngay

Ăn nhiều muối hoặc ăn mặn



Một sai lầm phổ biến mà tất cả chúng ta đều mắc phải là tiêu thụ nhiều muối. Muối đẩy canxi khỏi cơ thể qua nước tiểu. Vì vậy, càng nhiều muối trong chế độ ăn uống, nhiều lượng canxi càng bị mất. Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương, cần ăn ít muối.



Uống nước có ga và đường



Uống nước uống có ga và đường thường xuyên có thể gây hại cho xương do phốt pho trong loại nước uống này ngăn chặn sự hấp thụ ma-giê vốn cần thiết để xây dựng xương chắc khỏe. Ngoài ra, nó cũng cản trở việc hấp thụ canxi.



Uống quá nhiều cà phê



Hạn chế uống cà phê với bốn ly mỗi ngày, bởi theo một nghiên cứu, uống nhiều hơn bốn ly cà phê mỗi ngày có thể cản trở sự hấp thu canxi.



Hút thuốc



Thuốc lá có thể tác động trực tiếp lên xương. Các thành phần trong khói thuốc như dioxin ảnh hưởng đến chu kỳ tái tạo tự nhiên của xương. Nó gây cản trở hình thành xương mới khỏe mạnh, tăng nguy cơ ngã, một yếu tố chính gây gãy xương.



Tập thể dục quá ít hoặc quá sức



Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng cho xương khớp, một chế độ vận động thường xuyên với cường độ phù hợp cũng giúp xương khớp thêm dẻo dai. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu hoạt động thể chất tăng nguy cơ loãng xương so với những người tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục cũng làm tăng sức mạnh cơ bắp và sự phối hợp của cơ thể, giúp bạn tránh té ngã và tình huống khác gây ra gãy xương.



Tuy nhiên, tập thể dục quá sức lại có thể gây căng thẳng cơ, dẫn đến tình trạng viêm (sưng và đau), căng cơ hoặc tổn thương các mô. Vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày và nhiều nhất là 5 lần/tuần.



Ăn kiêng quá mức



Nhiều người sợ béo phì, thừa cân nên áp dụng một chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cách ăn uống mất cân bằng này là nguyên nhân gây ra thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng, thiếu khả năng hấp thụ canxi, dài ngày sẽ rất có hại cho sức khỏe của xương.



Xương khớp cần được xây dựng và bồi bổ trong suốt một quãng thời gian dài, thậm chí là cả đời người. Nếu chúng ta không biết chú trọng vấn đề này thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Một khi bị mắc bệnh về xương khớp sẽ rất khó chữa, chất lượng sống và tuổi thọ đều giảm.



Uống rượu quá mức



Trong bất kỳ tình huống nào, nếu uống rượu và đồ uống có cồn nói chung ở mức cao sẽ làm giảm hấp thu canxi, khiến cơ thể không đủ cơ hội dung nạp canxi để nuôi dưỡng xương hàng ngày. Nếu có thể, hãy ngưng uống rượu, hoặc uống ở mức tối thiểu.

Chế độ ăn nhiều đường, thịt đỏ