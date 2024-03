Những thói quen ăn uống giúp giảm cân nhanh và hiệu quả

Tăng cường các thực phẩm giàu protein giúp no lâu hơn

Protein (chất đạm) có khả năng làm tăng sản xuất các hormone giúp bạn cảm thấy no, đồng thời giảm mức độ ghrelin-hormone gây đói. Nhờ đó, tiêu thụ protein khiến bạn có cảm giác no lâu và ít có cảm giác thèm ăn hơn so với khi ăn chế độ ăn ít protein.

Vì vậy, tăng cường các thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Cá, thịt trắng, ức gà không da là những nguồn cung cấp protein cao và ít chất béo.