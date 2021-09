Những thiết lập mặc định “đáng ghét” trên Windows 10 mà bạn nên vô hiệu hóa ngay

Và tất nhiên, bạn có thể ngăn chặn được việc này bằng cách truy cập vào Settings > Privacy > General và gạt sang OFF ở tùy chọn Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity (Turning this off will reset your ID).

5. Cortana biết về bạn

Cortana, trợ lý cá nhân của bạn trong Windows 10 và cô ấy cũng thu thập thông tin về bạn. Cụ thể cô ta sẽ thu thập các thông tin như các giọng nói, chữ viết tay và cả lịch sử thao tác của bạn. Nhìn chung khá creepy phải không nào?

Để ngăn việc Cortana biết quá nhiều về bạn, hãy truy cập vào Settings > Privacy > Inking & typing và OFF nó đi.

6. Các ứng dụng chạy nền

Trong Windows 10, nhiều ứng dụng chạy trong nền ngay cả khi bạn không mở chúng - theo mặc định. Các ứng dụng này có thể nhận thông tin, gửi thông báo, tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, đồng thời ngốn băng thông và thời lượng pin của bạn rất nhiều. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc kết nối có trả phí theo dung lượng, có thể bạn sẽ muốn tắt tính năng này đi.