Những ‘thành phố ma’ rùng rợn nhất thế giới

Oradour-sur-Glane bị bỏ hoang từ vụ thảm sát kinh hoàng tại đây do Đức Quốc xã tiến hành trong năm 1944. 642 người - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - đã bị giết hại trong cuộc tấn công khủng khiếp này. Tướng Pháp hồi đó là Charles de Gaulle đã tuyên bố cả thị trấn này sẽ bị bỏ hoang và trở thành đài tưởng niệm in đậm dấu ấn cho sự tàn ác của Phát xít.

Thành phố và khu vực xung quanh là địa điểm của 3 vụ giết người kép kinh hoàng được gọi là "Vụ giết người Ruby". Sau khi các mỏ bị ngừng khai thác, thành phố chính thức bị bỏ hoang vào năm 1940.

Thành phố Sanzhi (Đài Loan)

Nằm tại thành phố Tam Chi, Tân Bắc, Đài Loan, khu vực được gọi là thành phố Sanzhi ban đầu là một khu nghỉ mát phục vụ cho quân đội và tướng lĩnh Mỹ đóng quân tại Đài Loan. Các tòa nhà được xây dựng với khối kiến trúc mô phỏng UFO thuộc diện sang trọng và xa xỉ bậc nhất.

Tuy nhiên từ năm 1980, thành phố này đã bị bỏ hoang và cấm người đến cư trú. Lí do là bởi trong thời gian xây dựng, nhiều công nhân tại đây đã bị thiệt mạng do tai nạn hoặc nhiều lí do quái nghiệt khác. Con số người bị chết khi sống và làm việc tại đây lên tới con số 20. Nhiều suy đoán cho rằng, lí do là bởi thành phố này đã xây dựng lên khu vực chôn cất của người Hà Lan, một số khác cho biết một bức tượng rồng đã bị phá hủy trong quá trình xây dựng đã khiến nhiều người ở đây bị báo ứng.

Thị trấn Grytviken (Nam Georgia)

Thị trấn này thực tế là một trạm đánh bắt cá voi ở Nam Cực, bị bỏ hoang vào những năm 1966 sau khi nạn săn và tàn sát cá voi nơi đây đạt đến đỉnh điểm và chính quyền không thể thao túng cho hoạt động này được nữa.

Còn lại nơi đây chỉ còn là những con tàu ma quái từng ám mùi máu của vô vàn con cá voi, các tòa nhà xuống cấp và một nghĩa trang đáng sợ của những người lao động trước đây được chôn cất qua loa. Grytviken bị bao bọc bởi những ngọn núi cao, tuyết phủ gần như quanh năm nên nơi đây càng trở nên u ám, ma quái.