Những thần tượng K-pop là nỗi ám ảnh của Google

Kazuha cũng chưa ghi được "ấn tượng" cho chị Google. (Ảnh: SBS)



Mỹ nhân nhà HYBE được đánh giá tài sắc vẹn toàn, hứa hẹn bùng nổ trong tương lai. (Ảnh: HYBE)

Hina (LIGHTSUM)

Cũng như Kazuha, khi tìm kiếm tên của Hina người hâm mộ nhận về đến 93 triệu kết quả về một nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Khán giả cho rằng, nữ thần tượng và LIGHTSUM cần hoạt động bùng nổ hơn nữa để tạo ấn tượng lớn trong tương lai.



Hina chưa có nhiều ấn tượng mạnh kể từ khi ra mắt đến nay. (Ảnh: SBS)



Nữ thần tượng và đồng đội cần bùng nổ hơn nữa để có vị thế tốt hơn tại K-pop. (Ảnh: CUBE)

I.N (Stray Kids)

Nghệ danh của I.N rất dễ nhớ nhưng cũng vì thế mà nam thần tượng "bay màu" trên Google. Theo đó, khi tìm I.N trên công cụ này, người hâm mộ sẽ nhận về con số cực lớn đến 25 tỷ kết quả. Tuy nhiên, những hình ảnh hiển thị đều là máy in, mực in, từ điển hoặc ứng dụng Instagram.



Tên của I.N rất dễ nhớ nhưng lại khiến anh bị Google lẫn lộn. (Ảnh: Mnet)